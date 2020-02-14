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14.02.2020 21:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит причины гибели мужчины в психбольнице Ставрополя

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольской краевой психиатрической больнице, по предварительным данным правоохранителелй, мужчина свел счеты с жизнью. Об этом корреспонденту "РГ" в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управлении СКР по региону..

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Как стало известно, мужчина, который неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, был доставлен родственниками в психиатрическое отделение. Возле которого он и совершил суицид, - рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на территории этого медицинского учреждения прогремели выстрелы. Как уточнили в больнице, никто из медицинского персонала не пострадал.

Сейчас на месте работают следователи. Выясняются обстоятельства случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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