СК проверит причины гибели мужчины в психбольнице Ставрополя

В Ставропольской краевой психиатрической больнице, по предварительным данным правоохранителелй, мужчина свел счеты с жизнью. Об этом корреспонденту "РГ" в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управлении СКР по региону..

- Как стало известно, мужчина, который неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством, был доставлен родственниками в психиатрическое отделение. Возле которого он и совершил суицид, - рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что на территории этого медицинского учреждения прогремели выстрелы. Как уточнили в больнице, никто из медицинского персонала не пострадал.

Сейчас на месте работают следователи. Выясняются обстоятельства случившегося.