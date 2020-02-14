В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ

В Карачаево-Черкесии прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки офицеру ФСБ. За 300 тысяч рублей женщина хотела обеспечить себе общее покровительство по службе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, подозреваемая лично передала денежную сумму офицеру управления ФСБ по Карачаево-Черкесии. Однако факт передачи взятки оказался задокументирован в результате оперативно-розыскных мероприятий.

"Следователем осмотрено место происшествия, изъяты денежные средства и иные следы преступления, допрошены свидетели и назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана и решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

"Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры", - подчеркнули в пресс-службе Генеральной прокуратуре РФ.