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14.02.2020 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки офицеру ФСБ. За 300 тысяч рублей женщина хотела обеспечить себе общее покровительство по службе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, подозреваемая лично передала денежную сумму офицеру управления ФСБ по Карачаево-Черкесии. Однако факт передачи взятки оказался задокументирован в результате оперативно-розыскных мероприятий.

"Следователем осмотрено место происшествия, изъяты денежные средства и иные следы преступления, допрошены свидетели и назначены экспертизы", - говорится в сообщении.

Подозреваемая задержана и решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

"Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры", - подчеркнули в пресс-службе Генеральной прокуратуре РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Борьба с коррупцией

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