В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены

В Селении Кобань Пригородного района Северной Осетии полицейские обнаружили труп пропавшей больше месяца назад местной жительницы. По информации следственного управления СК по республике, тело находилось на территории дачи, где она жила со своим гражданским мужем.

Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.

- Труп нашли на даче Игоря Чельдиева, когда разыскивали пропавшую женщину. Раньше он занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии. Он задержан, сегодня суд выберет для него меру пресечения, - отметил источник.

"4 января 2020 года 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района и пропала, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте СУ СК по РСО - Алания. - 13 февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала вместе с местным жителем, было обнаружено захороненное тело женщины".

По данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Сообщается, что в данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержания лиц, причастных к его совершению.

Расследование уголовного дела продолжается.