Новости

Алексей Олейник продлил контракт с UFC 10:46
РКК "Энергия": пилотируемый "Орел" отправится к Луне в 2028 году 10:37
В Сарове на детской площадке сделали снеговика в виде Пеннивайза 10:28
СИЗО Южно-Сахалинска перенесут за город 10:18
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены 10:17
Какой помощи ждут в Гомельской области от президента Беларуси 10:15
Россия приступила к модернизации алжирских Су-24 10:12
Риелтора в Костроме уличили в краже квартир у покойников 10:11
Что будет, если заправить машину всеми видами топлива 10:11
РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году 10:08
Путин назначил Белоусова главой оргкомитета ПМЭФ 10:02
На тюменской трассе сгорел школьный автобус 10:00
Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова 09:51
Во Владивостоке пройдет премьера балетов "Дафнис и Хлоя" и "Мимолетности" 09:36
Главу Листвянки задержали за разрешение строить на берегу Байкала 09:35
Скончался один из пострадавших на уральском заводе 09:29
Астраханке отказали в выплате на первенца из-за прежних неудачных родов 09:22
Москвич напал с ножом на свою семью 09:21
Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом 09:20
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы 09:11
Акулы-людоеды стали все чаще появляться вблизи популярных пляжей 09:10
В Хабаровском крае нашли мертвого тигренка 09:08
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли 09:07
Овечкин не забил в третьем матче подряд 09:04
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России 09:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

В Селении Кобань Пригородного района Северной Осетии полицейские обнаружили труп пропавшей больше месяца назад местной жительницы. По информации следственного управления СК по республике, тело находилось на территории дачи, где она жила со своим гражданским мужем.

Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.

В Сибири задержан полицейский, делившийся за взятки данными об умерших

- Труп нашли на даче Игоря Чельдиева, когда разыскивали пропавшую женщину. Раньше он занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии. Он задержан, сегодня суд выберет для него меру пресечения, - отметил источник.

"4 января 2020 года 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района и пропала, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте СУ СК по РСО - Алания. - 13 февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала вместе с местным жителем, было обнаружено захороненное тело женщины".

По данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Сообщается, что в данный момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержания лиц, причастных к его совершению.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

Главное сегодня

Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Россия приостановила чартерное авиасообщение с КНР
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Посольство РФ в США назвало новые американские санкции "всплеском русофобии"
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников