Житель КБР ранил из ружья малолетнюю девочку, пытаясь разогнать собак

В селении Залукокоаже Кабардино-Балкарской Республики следственное управление СК России по региону ведет доследственную проверку после ранения маленькой девочки в голову из карабина. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, стрелявший мужчина сказал, что хотел шумом разогнать собак.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Женщина прогуливалась по поселку со своей восьмилетней дочерью. Внезапно мать услышала громкий хлопок, после чего девочка заплакала. Женщина увидела, что голова дочери в крови, и вызвала "скорую".

Девочку оперативно доставили в больницу, где врачи обнаружили на рентгене пулю в мягких тканях головы. Хирургическая операция прошла успешно, медики извлекли пулю калибра 7,62 миллиметра.

Полицейские установили стрелявшего, им оказался 47-летний местный житель. По его словам, он стрелял в воздух, чтобы разогнать свору бродячих псов, разгуливавшую возле его дома. Сейчас следствие проводит баллистическую и медицинскую экспертизу, по результатам которой правоохранители решат, какое наказание понесет стрелок.