Более 20 кораблей Балтфлота вышли на морской бой

Корветы, ракетные и десантные корабли, базовые тральщики, десантные катера и вспомогательные суда Балтийского флота вышли в морские полигоны в Калининградской области для проведения тактических учений.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, выполнение учебно-боевых задач экипажами кораблей продлится несколько дней. В маневрах задействовано более двух десятков кораблей и судов.

До выхода в морские полигоны боевой подготовки экипажи отрабатывали курсовые задачи в условиях стоянки в базе. Теперь им предстоит провести комплекс учений по противолодочному обеспечению, нанести условные ракетные удары по кораблям условного противника и высадить технику на необорудованное побережье.

У калининградского побережья пройдут масштабные учебные морские бои: экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы, стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, электронные пуски ракетного оружия и отразят массированный авианалет, а также найдут и уничтожат условную подводную лодку.