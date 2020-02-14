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14.02.2020,  
16:21
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" испытает артиллерию в Баренцевом море

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в пятницу вышел в Баренцево море для проведения очередных испытаний. На этот раз экипаж проверит артиллерию корабля.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Стрелять фрегат будет по морской цели, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Для поражения щита экипаж применит артиллерийскую установку А-192, а также скорострельный зенитный артиллерийский комплекс "Палаш".

В Баренцевом море корабль уже проверил комплекс радиоэлектронной борьбы, а также испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут". Самолеты Су-24 и Ан-26 облетели "Адмирала Касатонова" на различных высотах и дистанциях.

Новый корабль начал госиспытания с 20 ноября прошлого года в Белом море. Экипаж выпустил крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям. Он провел серию испытаний и в Баренцевом море. После их окончания "Адмирал Касатонов" поступит на вооружение Северного флота.

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