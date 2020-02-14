Заповедник "Кижи" открыл вакансию для ценителей сельской романтики

В музее-заповеднике "Кижи" объявили вакансию мечты. Здесь ищут человека, который готов жить в деревенских условиях и ценит сельскую романтику, получает удовольствие от общения с людьми, а еще рано встает.

Такая информация появилась в группе в соцсети музея-заповедника. Здесь уточнили, что оплатят проезд на остров и обратно и гарантируют стабильную зарплату за каждый день в Кижах.

- Мы развиваем гастрономический туризм, и поэтому необходим человек, который знаком с карельской кухней, умеет печь национальные пироги - калитки, - рассказала корреспонденту "РГ" сотрудник музея Анна Анхимова, которая является одной из лучших мастериц в Карелии по выпечке калиток. - Человек необходим на туристический сезон с мая по сентябрь. Именно в это время у нас бывает большое количество теплоходов с малой остановкой. Мы их знакомим с культурой, традициями и угощаем калитками.

Для подобных мастер-классов на острове подготовили специальный деревенский дом. Как добавила Анна Анхимова, скорее всего это будет не один человек, потому что мало кто может остаться на весь туристический сезон.

Как оказалось, желающие поработать на заповедном острове уже есть. Так что из них и выберут тех, кто займет вакансию.