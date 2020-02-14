Новости

Росстат опроверг срыв поставок планшетов для переписи из-за вируса 13:52
В Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности 13:50
В Перми уволился медбрат, сообщивший о массовом убийстве ветеранов 13:50
На Урале скончалась одна из двух пострадавших на заводе женщин 13:48
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают 13:48
Комитет Госдумы предложил продлить срок подачи поправок в Конституцию до 2 марта 13:44
В Петербурге благотворители начали сбор вещей бывших мужей и жен 13:44
Кокорин присоединится к "Сочи" в ближайшие дни 13:40
Россиян нет среди сошедших на берег пассажиров лайнера Diamond Princess 13:39
Мама ученицы, которую отчитали за форму ног, объяснила причину конфликта 13:29
Эксперт объяснила, почему россияне стали меньше разводиться 13:24
Ремонт кабельных конструкций в московском коллекторе завершится в марте 13:24
В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ 13:19
В Югре экс-главу жилищного фонда заподозрили в растрате 13 млн рублей 13:19
Посол Беларуси уполномочен на подписание в РФ договора по поставкам газа 13:17
В Челябинске загорелся производственный цех 13:13
На Вятке замглавы отдела полиции задержан за организацию азартных игр 13:02
Главархив Москвы рассказал о любовных письмах с фронтов ВОВ 13:02
"Убийцу "Патриота" впервые сфотографировали на тульском заводе Haval 13:00
Путин назначил помощников Медведевa 12:53
ЦОДД предупредил водителей о тяжелой пятнице 12:53
"Зенит" вошел в топ-30 самых финансово стабильных клубов мира 12:44
Обнаружены антибиотики с уникальным механизмом уничтожения бактерий 12:40
Заповедник "Кижи" открыл вакансию для ценителей сельской романтики 12:40
Лукашенко потребовал максимальной отдачи от инвестиций 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Заповедник "Кижи" открыл вакансию для ценителей сельской романтики

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

В музее-заповеднике "Кижи" объявили вакансию мечты. Здесь ищут человека, который готов жить в деревенских условиях и ценит сельскую романтику, получает удовольствие от общения с людьми, а еще рано встает.

Фото: предоставлено Домом-музеем Марины Цветаевой
В доме-музее Цветаевой стартовал масштабный проект "Тайна занавеса"

Такая информация появилась в группе в соцсети музея-заповедника. Здесь уточнили, что оплатят проезд на остров и обратно и гарантируют стабильную зарплату за каждый день в Кижах.

- Мы развиваем гастрономический туризм, и поэтому необходим человек, который знаком с карельской кухней, умеет печь национальные пироги - калитки, - рассказала корреспонденту "РГ" сотрудник музея Анна Анхимова, которая является одной из лучших мастериц в Карелии по выпечке калиток. - Человек необходим на туристический сезон с мая по сентябрь. Именно в это время у нас бывает большое количество теплоходов с малой остановкой. Мы их знакомим с культурой, традициями и угощаем калитками.

Для подобных мастер-классов на острове подготовили специальный деревенский дом. Как добавила Анна Анхимова, скорее всего это будет не один человек, потому что мало кто может остаться на весь туристический сезон.

Как оказалось, желающие поработать на заповедном острове уже есть. Так что из них и выберут тех, кто займет вакансию.

Общество Ежедневник Образ жизни Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Экс-прокурор Северной Осетии задержан по подозрению в убийстве
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам