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14.02.2020 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Сыктывкарский городской суд постановил удовлетворить ходатайство органов предварительного следствия и продлить содержание под стражей бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
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Половников обвиняется во взятке в особо крупном размере.

Суд учел характеристику обвиняемого и обстоятельства инкриминируемого ему деяния, но иная мера пресечения, по оценке суда, не гарантирует должного расследования и надлежащего поведения обвиняемого.

Генерал-майор полиции будет содержаться под стражей еще два месяца, до 17 апреля.

Напомним, в поле зрения правоохранительных органов Виктор Половников попал в середине января. Бывшего министра заподозрили в том, что он получил незаконное денежное вознаграждение в размере 25 миллионов рублей за посредничество при создании фирм-однодневок.

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