Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми

Сыктывкарский городской суд постановил удовлетворить ходатайство органов предварительного следствия и продлить содержание под стражей бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова, сообщает пресс-служба суда.

Половников обвиняется во взятке в особо крупном размере.

Суд учел характеристику обвиняемого и обстоятельства инкриминируемого ему деяния, но иная мера пресечения, по оценке суда, не гарантирует должного расследования и надлежащего поведения обвиняемого.

Генерал-майор полиции будет содержаться под стражей еще два месяца, до 17 апреля.

Напомним, в поле зрения правоохранительных органов Виктор Половников попал в середине января. Бывшего министра заподозрили в том, что он получил незаконное денежное вознаграждение в размере 25 миллионов рублей за посредничество при создании фирм-однодневок.