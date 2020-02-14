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14.02.2020 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде нашли останки пяти человек вблизи Кафедрального собора

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде строители нашли костные останки вблизи Кафедрального собора на острове Канта. Они находились на глубине порядка двух-трех метров. Осмотр показал, что речь идет о скелетах как минимум пяти человек.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Как рассказала пресс-секретарь регионального следственного управления СКР Наталья Гацко, предположительная давность погребения составляет не менее 75 лет. Вероятнее всего, захоронение не имеет отношения к событиям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Подробности станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На место происшествия выезжал следователь СУ СКР по региону. Организована доследственная проверка.

Справка "РГ"

Кафедральный собор XIV века - один из символов Калининграда. Он сильно пострадал в 1944 году при налете английской авиации. Во время штурма Кенигсберга в апреле 1945 года собор также попал под обстрелы.

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