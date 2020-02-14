В Карелии после смерти женщины уволили фельдшера "скорой"

В Карелии уволили фельдшера Великогубской врачебной амбулатории, которая не приехала на вызов больного. В итоге женщина, не дождавшись помощи, умерла, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

ЧП произошло еще в начале января нынешнего года. Но лишь сейчас стали известны результаты проверки, проведенной региональным минздравом.

Установлено, что жительница поселка Великая Губа Медвежьегорского района вечером 6 января почувствовала себя плохо. Было сделано два звонка на станцию скорой помощи Великогубской врачебной амбулатории. Но фельдшер на вызов не выехала. Она дала рекомендации и посоветовала позвонить утром. Пациентка умерла, не дождавшись медицинской помощи.

В ходе проверки выяснилось, что фельдшер нарушила алгоритм действий при приеме вызова скорой помощи. Первый звонок длился 68 секунд и данного времени недостаточно, чтобы выяснить причину. Это нужно было сделать во время второго звонка через девять минут. Отказ в приеме вызова посчитали необоснованным.

Фельдшер, не принявшая вызов, уволена. Заместителю главного врача Медвежьегорской центральной районной больницы по медицинской части рекомендовали усилить внутренний контроль за работой отделений скорой помощи.