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14.02.2020 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии после смерти женщины уволили фельдшера "скорой"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Карелии уволили фельдшера Великогубской врачебной амбулатории, которая не приехала на вызов больного. В итоге женщина, не дождавшись помощи, умерла, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Фото: iStock
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ЧП произошло еще в начале января нынешнего года. Но лишь сейчас стали известны результаты проверки, проведенной региональным минздравом.

Установлено, что жительница поселка Великая Губа Медвежьегорского района вечером 6 января почувствовала себя плохо. Было сделано два звонка на станцию скорой помощи Великогубской врачебной амбулатории. Но фельдшер на вызов не выехала. Она дала рекомендации и посоветовала позвонить утром. Пациентка умерла, не дождавшись медицинской помощи.

В ходе проверки выяснилось, что фельдшер нарушила алгоритм действий при приеме вызова скорой помощи. Первый звонок длился 68 секунд и данного времени недостаточно, чтобы выяснить причину. Это нужно было сделать во время второго звонка через девять минут. Отказ в приеме вызова посчитали необоснованным.

Фельдшер, не принявшая вызов, уволена. Заместителю главного врача Медвежьегорской центральной районной больницы по медицинской части рекомендовали усилить внутренний контроль за работой отделений скорой помощи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Халатность врачей

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