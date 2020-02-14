В Мурманской области сняли триллер "Кольская сверхглубокая"

В селе Териберка Мурманской области прошли съемки мистического триллера "Кольская сверхглубокая". Выход ленты в прокат ожидается уже в этом году.

Создатели фильма не раскрывают сюжет полностью, сохраняя интригу. В общих чертах его содержание таково. На одном из самых интересных технологических объектов Советского Союза - Кольской сверхглубокой скважине, самой глубокой горной выработке на планете, которая уходит в земную кору на глубину более 12 километров - возникают мистические явления, которые никто не в состоянии объяснить.

Молодого ученого Петра, заведующего станцией, на которой происходят главные события фильма, играет известный российский актер Кирилл Ковбас. Его персонаж - фанатичный ученый, для которого научный прогресс и постижение неизведанного становится дороже жизни. Он производит ряд действий, из-за которых главная героиня подвергается опасности. Кстати, в "роли" самой скважины выступил рудник, расположенный в городе Заполярном, где съемочная группа работала в действующих подземных выработках на глубине более 200 метров от поверхности.

- Я третий раз в жизни в командировке, а на Крайнем Севере вообще впервые, - говорит он. - Эти места вызвали у меня просто невероятные впечатления. Я счастлив, потому что я до последнего не верил, что мы поедем в Мурманскую область и будем снимать фильм не в московском павильоне, а здесь, где абсолютно все удивляет. Будь у нас такая возможность, мы бы все кино здесь сняли. Для меня это "хай левел", новый уровень. А что касается рудника - я уверен, что когда я расскажу своим московским коллегам, что этот фильм мы снимали в реальном северном руднике, глубоко под землей, они мне просто не поверят.

Безусловно, в фильме не воссоздается документальная хроника, здесь уживаются реальные факты и работа воображения, добавляет продюсер Александр Калушкин. Известно, что в реальности Кольская сверхглубокая скважина имеет верхний диаметр 92 сантиметра, а нижней - 21,5 сантиметров. Тем не менее, в фильме показан лифт, на котором ученые спускаются вглубь выработки. Реальных участников работы на Кольской сверхглубокой это наверняка позабавит. Но речь все же идет о художественном кино, где полное соответствие сюжета реальности не является самым главным.

- Для нас "Кольская сверхглубокая" - мистический триллер, основанный на реальных событиях, - подчеркнул Александр Калушкин. - Здесь важно понимать, что кинематографический рынок сейчас меняется, и "чистый" жанр уже не делают. Мы миксуем, добавляем элементы хоррора, мистического триллера, сай-фай. Получилось, на мой взгляд, классное смешение жанров.