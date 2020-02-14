Новости

Ученый объявил об окончании зимы в столичном регионе 15:10
В Москве возбудили уголовное дело против родителей, избивавших детей 15:08
В Новороссийске инкассаторы похитили из банкоматов 160 тысяч рублей 15:08
В Югре задержали мужчину за попытку провести нефтепровод на дачу 15:06
Чем будет грозить отзыв диагностической карты автомобиля 15:05
В Петербург привезли ранее не выставлявшиеся картины Рерихов 15:04
На Ямале вертолет совершил жесткую посадку 15:00
В Крыму ФСБ изъяла 400 артефактов у украинских "черных копателей" 14:56
Владимир Мединский прочел в Петербурге лекцию об Александре III 14:43
Под Астраханью под лед провалились трое рыбаков 14:42
Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна 14:41
Ставки по ипотеке в СЗФО упали до исторического минимума 14:39
Видео: Археологи нашли таинственные письмена возрастом 15 тысяч лет 14:35
Фото: На Урале ракетчики развязали бой с диверсантами 14:35
МИД Японии поднял уровень опасности в отношении Вэньчжоу из-за коронавируса 14:31
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ 14:24
Более 20 кораблей Балтфлота вышли на морской бой 14:18
У китайского студента из Карелии не обнаружили коронавирус 14:14
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок 14:12
Следы исчезнувшей до фараонов цивилизации обнаружили в дельте Нила 14:11
Данные с "Края Света" раскрыли загадку формирования планет 14:10
Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля 14:10
За оборот недвижимости и земли будет отвечать Росреестр 14:06
Близ Иерусалима раскопали 3000-летний храм, противоречащий Библии 14:06
Павильон России на Венецианской биеннале представили в Минкультуры 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 15:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербург привезли ранее не выставлявшиеся картины Рерихов

Текст: Екатерина Мурадян

В Санкт-Петербургском музее-институте семьи Рерихов открылась первая часть выставки работ Николая и Святослава Рерихов. Более пятидесяти полотен привезены из Государственного музея Востока, многие из них выставляются в Петербурге впервые.

Фото: Предоставлено "Русским музеем"
В Русском музее пройдет выставка "Художники Бельские"

Северная столица - родина обоих художников, здесь они родились и начали творческий путь. На выставку в Петербург привезли картины одной из самых грандиозных и узнаваемых серий художников - "Гималаи". Они создавались в течение нескольких лет во время и после Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928), инициированной Николаем Рерихом. Авторы запечатлели ледники Каракорума, каменистые уступы Тибетского нагорья, горные озера и реки. Эта серия, прежде всего, про торжество цвета. Картины написаны темперой, что позволило художникам добиться особой глубины, эффекта "просвечивающих" слоев красок.

Возможно, главным "бриллиантом" этой экспозиции является картина Святослава Рериха - "Канченджунга. Цитадель" (1954). Здесь показана одна из высочайших вершин мира и священная для Индии гора, с которой связано множество легенд и поверий. Рерихи, отец и сын, многократно писали Канченджунгу, изображали ее при различных состояниях природы и в разное время суток.

Выставка проходит в два этапа. Сейчас здесь представлено 50 работ, а после 15 апреля в залах будет выставлено еще 50 полотен.

Культура Арт Живопись Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Литература
Литература
"Маленький принц" и "1984" возглавили топ бумажных книг десятилетия
Кино
Кино
Как нашли первую в мире полнометражную документальную ленту, снятую в РФ