В Петербург привезли ранее не выставлявшиеся картины Рерихов

В Санкт-Петербургском музее-институте семьи Рерихов открылась первая часть выставки работ Николая и Святослава Рерихов. Более пятидесяти полотен привезены из Государственного музея Востока, многие из них выставляются в Петербурге впервые.

Северная столица - родина обоих художников, здесь они родились и начали творческий путь. На выставку в Петербург привезли картины одной из самых грандиозных и узнаваемых серий художников - "Гималаи". Они создавались в течение нескольких лет во время и после Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928), инициированной Николаем Рерихом. Авторы запечатлели ледники Каракорума, каменистые уступы Тибетского нагорья, горные озера и реки. Эта серия, прежде всего, про торжество цвета. Картины написаны темперой, что позволило художникам добиться особой глубины, эффекта "просвечивающих" слоев красок.

Возможно, главным "бриллиантом" этой экспозиции является картина Святослава Рериха - "Канченджунга. Цитадель" (1954). Здесь показана одна из высочайших вершин мира и священная для Индии гора, с которой связано множество легенд и поверий. Рерихи, отец и сын, многократно писали Канченджунгу, изображали ее при различных состояниях природы и в разное время суток.

Выставка проходит в два этапа. Сейчас здесь представлено 50 работ, а после 15 апреля в залах будет выставлено еще 50 полотен.