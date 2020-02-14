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14.02.2020 17:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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В данном стихотворении есть бранные слова и педагог, по предварительным данным, произнес их на уроке, а дети сняли все на видео.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по образованию Северной столицы, педагога уволили. Сейчас ведомство начало проверку этого инцидента. В самой школе отказались от комментариев отказались.

В администрации Курортного района Санкт-Петербурга корреспонденту "РГ" сообщили, что учитель уволился по собственному желанию, никакого давления со стороны руководства школы на него не оказывалось.

"Исповедь хулигана" была написана в 1920 году. Критики называют его одним из самых ярких произведений Есенина - оно действительно являлось в некотором роде исповедью поэта. Филологи с интересом изучают рубленные строки, аллитерацию, метафоры из стихотворения, что, впрочем, не отменяет тот факт, что отдельные слова из него в обществе произносить не принято.

Общество Образование Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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