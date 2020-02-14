"Зенит" вошел в топ-30 самых финансово стабильных клубов мира

Компания Soccerex составила список 100 самых финансово стабильных клубов мира. В своем исследовании компания опиралась на данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

По итогам исследования "Зенит" оказался на 23-м месте, "Спартак" - на 37-м, "Краснодар" - на 60-м, ЦСКА и "Локомотив" - на 98-м и 99-м. Как сообщает сайт "Зенита", в прошлом году питерцы в этом рейтинге тоже занимали 23-е место.

Всем клуба присваивался индекс, согласно пяти показателям: трансферной стоимости игроков, материальных активов, денежных средств в банках, потенциальных инвестиций владельцев и чистой задолженности.

Индекс "Зенита" составил 1,309. У занявшего первое место "ПСЖ" - 5,32. Вслед за лидером расположились "Манчестер Сити" - 5,20, "Бавария" - 3,89, "Тоттенхэм" - 3,44, "Реал" - 3,34. Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" занял восьмое место - 2,62.