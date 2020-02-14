Астраханке отказали в выплате на первенца из-за прежних неудачных родов

Жительнице села Три Протока Астраханской области региональные власти отказали в оформлении документов на получение сертификата на материнский капитал за рождение первого ребенка.

Основанием для отказа, по словам пострадавшей, стали прошедшие ранее неудачные роды. Как сообщает ТК "Вести", молодая женщина дважды рожала, но оба младенца, не прожив десяти минут, скончались.

После чего обстоятельствами инцидента с 28-летней жительницей Астраханской области заинтересовалась прокуратура.

"По публикациям СМИ о том, что женщине из Астрахани было отказано в выплатах на первого ребенка из-за двух неудачных родов, организована проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.