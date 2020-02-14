Глава Адыгеи обсудил реализацию в регионе нацпроекта "Экология"

В Доме Правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с руководителем Межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Романом Молдовановым.

В беседе также приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев, заместитель руководителя администрации главы РА и Кабинета министров республики Саниет Хотко, начальник отдела Межрегионального управления Росприроднадзора Анатолий Николаев, заместитель начальника Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА Аслан Ешев.

Глава республики подчеркнул, что в регионе делается многое для реализации нацпроекта "Экология".

"Все направления нацпроекта находятся на особом контроле органов власти. В республике ведется системная работа по внедрению современных принципов охраны природы. Дальнейшее решение всего комплекса экологических задач является приоритетным для руководства республики, так как напрямую влияет на качество жизни граждан", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся комплексного обращения с ТКО и реализации проекта "Чистая вода". Было отмечено, что в рамках дорожной карты в республике действует региональный оператор по обращению с ТКО, начата работа по созданию экотехнопарка и мусоросортировочного комплекса. Проект "Чистая вода", реализуемый поэтапно в муниципальных образованиях, должен обеспечить до 97 % населения чистой питьевой водой. В его рамках будет реконструировано и построено 38 водозаборов в 50 населенных пунктах. Сегодня работы ведутся в ауле Кошехабль.

Отдельно участники встречи остановились на вопросах деятельности ООО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения" и НАО "Киево-Жураки АПК". Было отмечено, что проверка этих предприятий по линии Росприроднадзора стоит в плане, но не исключены и внеплановые проверочные мероприятия. Мурат Кумпилов отметил, что информация о контрольных мероприятиях Росприроднадзора должна быть достоверной, объективной и открытой для населения, чтобы исключить домыслы и слухи.

Кроме того, глава республики поручил руководителям республиканских органов власти держать на контроле выполнение всех природоохранных мероприятий компанией "Южгазэнерджи". В рамках системной работы по снижению отрицательного влияния на окружающую среду также была отмечена необходимость планового перехода всего жилищно-коммунального и общественного транспорта на газомоторное топливо.