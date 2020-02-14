На Кубани в лобовом ДТП два человека погибли и двое ранены

В кубанском городе Курганинске полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух автомобилей, в котором два человека погибли, а еще двое были ранены.

По информации пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, эта трагедия произошла в пятницу около 14.50 на территории Курганинского района на 85-м километре автодороги Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная (район поворота на хутор Южный). По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 (он двигался по второстепенной дороге) не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford, который ехал по главной дороге от станицы Петропавловской в сторону станицы Михайловской.

В результате произошло лобовое столкновение машин. В жесткой аварии водитель ВАЗ-210 (1997 года рождения) и двое его пассажиров (1995 и 2003 годов рождения) с травмами различной степени были госпитализированы в МБУЗ "Лабинская ЦРБ", а 28-летний мужчина пассажир этой легковой машины "от полученных травм скончался на месте аварии". Позже еще один из пострадавших - несовершеннолетний местный житель 2003 года рождения - скончался в больнице.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.