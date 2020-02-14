Под Астраханью под лед провалились трое рыбаков

В Астраханской области сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства гибели трех рыбаков. Предположительно жители поселка Красные Баррикады провалились под лед.

О трагедии стало известно после того, как отец одного из рыбаков не смог дозвониться до сына. Мужчина отправился на берег реки Хурдун и нашел оставленный без присмотра автомобиль.

"Тела погибших извлекли из воды водолазы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Кстати

Девятого февраля на реке Чурка в Володарском районе утонули 57-летний мужчина и 30-летняя женщина, которые рыбачили на лодке.