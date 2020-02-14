Привет героям: 77 лет назад Красная армия освободила Ростов

Немцы, как гласят мемуары военных лет, сопротивлялись отчаянно, так как с падением Ростова 1-я танковая армия и другие части вермахта попадали на Северном Кавказе в новый "сталинградский котел".

"Мы ни на минуту не должны забывать, что немецкие палачи терзают в Ростове наших братьев и сестер особенно за то, что год назад они активно помогали Красной армии выбить фашистов из города. Наш неотложный святой долг вырвать их из лап гитлеровской своры... Мы возьмем Ростов!", - говорится в приказе командарма 28-й армии Василия Герасименко. О важности боев за донскую столицу говорит тот факт, что генерал-лейтенант лично докладывал по ВЧ о ходе штурма Сталину.

Есть красочное, но документально неподтвержденное описание того, как бойцы 159-й отдельной стрелковой бригады подполковника Булгакова форсировали Дон. Перед началом операции красноармейцы окунали в прорубь свои сапоги, которые на сильном морозе моментально покрывались ледяной коркой и становились импровизированными коньками. Верховка, сильный восточный ветер, дул солдатам прямо в спину и стремительно мчал их на противоположный берег. Красиво, но, увы, легенда.

Первыми в Ростов незаметно пробрались разведчики лейтенанта Николая Лупандина. Сняв часовых, они уничтожили две немецкие пулеметные точки на переходном мосту и в диспетчерской. После чего три штурмовых батальона смогли захватить плацдарм, куда вошли главный вокзал, паровозоремонтное депо, а также Привокзальная площадь с переулками Доломановский и Братский.

Утром немцы пошли в контратаку и отрезали отряд. Комбаты двух батальонов Михаил Дябло и Павел Деревянченко погибли, и тогда командование над уцелевшими солдатами взял на себя бывший бухгалтер, старший лейтенант Гукас Мадоян. Шесть суток красноармейцы бились в окружении. Отбивались трофейным оружием, а от артиллерийских и минометных обстрелов скрывались в канализации. Красноармейцы отразили 43 атаки, подбили один танк, уничтожили 35 автомобилей, 10 мотоциклов и до 300 солдат. В результате обороны вокзала красноармейцы захватили 89 паровозов и свыше трех тысяч вагонов с боеприпасами и другим имуществом.

В тылу немецкий гарнизон атаковали ростовские подпольщики и партизаны, но многие из них, вооруженные лишь пистолетами и винтовками, погибли в уличных боях.

Вскоре к штурму присоединились 4-й Кубанский и 5-й Донской гвардейские казачьи корпуса. В ночь на 9 февраля казаки переправились через Дон. Укрыться на заснеженном льду было негде, и конница понесла большие потери от немецкой авиации. Донцы заняли оборону у станицы Гниловской, а кубанцы форсировали реку в районе станицы Елизаветинской и направили свой удар на железнодорожные станции Западный разъезд и Хапры.

Двухорудийная батарея 2-го конноартиллерийского дивизиона под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Пескова у разъезда Западный и хутора Семерникова отразила атаку 16 немецких танков и мотопехоты, уничтожив три танка и до взвода автоматчиков противника. Истекая кровью от полученных ран, Песков до конца боя не покидал огневой позиции и лично вел огонь.

Со стороны Новочеркасска к восточной окраине Ростова прорывались части 51-й армии генерал-лейтенанта Георгия Захарова. Когда они вышли на рубеж Родионово - Несветайская - Волошино - Каменный Брод, то перед немецким гарнизоном замаячила угроза окружения, и в два часа ночи 14 февраля Манштейн приказал отходить на Таганрог и Донбасс.

Победа далась дорогой ценой: потери убитыми и ранеными составили около 20 тысяч человек. Почти каждый десятый житель города, вне зависимости от пола, возраста и национальности, был убит гитлеровцами и их помощниками. Свыше 27 тысяч ростовчан и пленных красноармейцев были расстреляны в Змиевской балке, еще 1 500 человек были казнены палачами в Богатяновской тюрьме. 566 заводов и фабрик взорвано и сожжено оккупантами, разрушено 85 процентов жилого фонда.

В результате Ростовской операции советские войска продвинулись на 300-450 километров. Немецкая группа армий "Дон" потерпела поражение, но, даже потеряв свыше 10 тысяч человек, сохранила боеспособность и закрепилась на Миус-фронте.