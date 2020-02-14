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14.02.2020 17:57
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Российские саночники выиграли три золотых медали в первый день ЧМ в Сочи

Текст: Максим Домчев
На чемпионате мира по санному спорту, который в пятницу стартовал на олимпийской трассе в Сочи, первый день прошел под знаком триумфа сборной России.

Открывали программу соревнования в спринте у двоек среди мужчин. И тут победу одержал российский экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова.

Фото: EPA
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После этого женщины определяли чемпионку в спринте. Сильнейшей в этом виде программы оказалась россиянка Екатерина Катникова. Второй результат показала еще одна российская спортсменка Татьяна Иванова, уступившая 0,008 секунды. Третий результат у Элизы Цауце из Латвии.

В аналогичных соревнованиях среди мужчин победил Роман Репилов. Он сумел опередить австрийца Давида Гляйршера и итальянца Доминика Фишналлера. В шаге от пьедестала остановился Александр Горбацевич.

Ранее сборная России никогда не выигрывала на чемпионатах мира более одной золотой медали.

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