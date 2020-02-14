В Крыму ФСБ изъяла 400 артефактов у украинских "черных копателей"

Изъятые бронзовые наконечники стрел (VII-IV века до н.э.). Фото: Пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю

Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали двух безработных граждан Украины, что занимались раскопками в Бахчисарайском районе. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Следствие установило, что, проживая в Севастополе, они незаконно проводили раскопки близ пещерного города Бакла, где изъяли археологические предметы VI-XI веков.

В квартире, где проживали черные копатели, сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли 400 предметов, которые по заключению специалистов представляют особую культурную ценность.

- Среди них бронзовые наконечники стрел, датируемые VII-IV веками до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны 1854-1856 годов, элементы одежды и украшений, - уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемых следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело по факту незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 3 статьи 243.2 УК РФ).