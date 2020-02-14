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14.02.2020 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске инкассаторы похитили из банкоматов 160 тысяч рублей

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

По-настоящему уникальное дело об ограблении раскрыли сыщики Новороссийска. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, руководитель одного из финансовых учреждений заявил в полицию о хищении денежных средств. По его словам, ревизия выявила недостачу более 160 тысяч рублей.

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Полицейские проверили финансовую документацию банка, изучили записи камер видеонаблюдения, в том числе в местах нахождения банкоматов. Выяснилось, что те самые деньги пропали во время проведения инкассации. Вскоре были задержаны два 31-летних инкассатора, которые забирали деньги из банкоматов.

Сообщается, полицейские установили их причастность к трем противоправным деяниям, одно из которых совершено на территории Геленджика.

В отношении подозреваемых следственным отделом Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Во время предварительного следствия молодые люди дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Санкциями указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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