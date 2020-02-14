В Севастополе закрыли ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

Ленинский районный суд Севастополя приостановил работу четырехэтажного торгового центра ADIZ. Как сообщили в пресс-службе суда, решение принято в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры к владельцу ТЦ.

Здание на улице Хрусталева, 177-а было построено в 2017-2018 годах. Застройщик получил разрешение на двухэтажный магазин с кафе, но вместо этого возвел четырехэтажный объект. Хотя здание не было введено в эксплуатацию, помещения в нем начали сдавать в аренду, к концу 2019 года в ТЦ работали более 40 предпринимателей. Правительство Севастополя в декабре прошлого года признало объект самостроем. Владельца обязали за три месяца привести постройку в соответствие с разрешительной документацией, иначе здание будет принудительно демонтировано. Это решение хозяйка ТЦ оспорила в суде.

Пока идут разбирательства, в дело вмешалась прокуратура. Проверка показала, что ТЦ нарушает не только градостроительное законодательство, но и противопожарные правила.

- В здании выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В частности, отсутствует противопожарный разрыв между зданием торгового центра и жилым многоквартирным домом, в самом ТЦ нет внутреннего противопожарного водопровода, автоматических установок пожаротушения, эвакуационных выходов, - рассказали в пресс-службе суда.

Эти нарушения, по мнению прокуратуры, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, посещающих торговый центр. Ведомство потребовало запретить эксплуатации до устранения нарушений.

Ленинский районный суд Севастополя приостановил эксплуатацию здания, а также запретил передачу помещений в пользование третьих лиц.

В настоящее время ТЦ закрыт и опечатан судебными приставами.