В Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности

Волгоградские и тульские оперативники задержали находившегося в розыске 51-летнего гражданина, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба управления МВД по Волгоградской области.

По данным полиции, он причастен к убийству своего знакомого в 1995 году. После преступления мужчина покинул Волгоград и был объявлен в федеральный розыск. За это время он сменил имя и фамилию, обзавелся семьей и по поддельному паспорту длительное время проживал в Туле.

Генетическая экспертиза подтвердила личность человека и его причастность к убийству. Задержанного доставили в Волгоград и передали следователям.

По данным пресс-службы регионального управления СК, в октябре 1995 года в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями госпитализировали 24-летнего волгоградца. Несмотря на старания медиков, спустя непродолжительное время он скончался. Тогда возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Правоохранителям удалось установить обстоятельства преступления, а также лицо, причастное к расправе. Однако к тому моменту подозреваемый скрылся.

В ходе допроса мужчина признал лишь использование поддельного паспорта, а отвечать на вопросы об обстоятельствах инкриминируемого ему убийства отказался.

Следствию достоверно известно, что задержанный и потерпевший были не только знакомы, но и длительное время конфликтовали. Именно неприязненные отношения стали мотивом преступления.