Любовные письма художников прочитали на выставке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит выставка Сергея Лаушкина - одного из самых известных на сегодня художников Екатеринбурга. В пространстве галереи прочли любовные письма живописцев.

Сергей Лаушкин - автор картин, скульптур, инсталляций и паблик-арт объектов, он уже давно стал классиком уральского искусства, но продолжает постоянно экспериментировать. Персональная выставка в галерее "Синара Арт" "Двое делают один шаг" представляет работы художника, созданные в разные периоды творчества. Зрители могут увидеть произведения, в которых безошибочно угадывается почерк автора, погрузиться в тему "ступенчатых ритмов" и мотива двойственности в его искусстве.

А еще в феврале уставшие от зимы россияне не прочь поговорить о любви и других согревающих душу эмоциях. Пуст даже пережитыми другими людьми, но так ярко и искренне, что они вошли в общечеловеческий культурный контекст. В пространстве персональной выставки Сергея Лаушкина прошла читка любовных писем художников: Марка Шагала, Сальвадора Дали, Гертруды Стайн, Сол Левитт, Владимир Маяковский и другие. "Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена", - написал когда-то в письме Марк Шагал о Белле Розенфельд.

Чтобы создать теплую атмосферу воспоминаний, размышлений и признаний, сотрудники галереи вспомнили великие любовные истории из мира искусства и прочли отрывки из писем и мемуаров художников, скульпторов, музыкантов и писателей. Гости смогли не только послушать письма знаменитых живописцев и поговорить о любви в разных ее формах, но и принять участие в акции, прочтя заранее подготовленные тексты перед публикой.