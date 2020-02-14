На Ямале вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 пассажирами на борту совершил жесткую недалеко от поселка Сабетта на Ямале. Эту информацию "РГ" подтвердил источник в правоохранительных органах.

"Вертолет приземлился буквально 10-15 минут назад. Пока нет точной информации о пострадавших", - рассказали в экстренных службах региона.

На борту, по разным данным, было 9 или 10 человек. ТАСС передает, что два человека оказались в результате аварии заблокированными в вертолете. При посадке машина перевернулась и сломала лопасти. Причиной ЧП, по предварительным данным, стала снежная буря.

Сабетта - вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря.