В Югре задержали мужчину за попытку провести нефтепровод на дачу

В Нефтеюганском районе ХМАО нефтегазодобывающее предприятие пожаловалось в полицию на несанкционированную врезку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Оказалось, что неработающий 56-летний житель Когалыма задумал на своем участке заиметь скважину с нефтью, чтобы собирать ее для реализации. Для этого он нанял ничего не подозревающих рабочих, чтобы они смонтировали врезку. В сообщении отмечено, что участок был куплен специально для хищения нефти осенью 2019 года, а мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье "Попытка совершения кражи из нефтепровода" (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 158 УК РФ). Сейчас он заключен под стражу. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.