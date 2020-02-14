В России оформлено 736 совместных завещаний

Как сообщает RT, наибольшее количество совместных завещаний оформлено в Санкт-Петербурге - 60, Москве - 53 и в Московской области - 52.

"В других регионах страны популярность нового нотариального действия также набирает обороты. Так, в Башкортостане зарегистрировано 39 совместных завещаний, в Челябинской области - 37, в Алтайском крае - 28", - рассказывают в Федеральной нотариальной палате.

Эксперты ФНП отмечают, что значительный интерес к совместным завещаниям проявляют именно пожилые пары, которые прожили в браке достаточно долгий отрезок времени и готовы выразить последнюю волю совместно.

Например, недавно к нотариусу Москвы Екатерине Лексаковой с просьбой заключить совместное завещание обратилась семейная пара, прожившая в счастливом браке 57 лет. Муж отметил, что такое намерение появилось у них давно. По его словам, желание определить, что и как будет наследоваться после их смерти, говорит лишь о том, что они доверяют друг другу, и подписанный документ еще раз "подчеркнул единство помыслов".

Одна из задач совместного завещания - защитить того супруга, который переживет свою вторую половинку. Например, супруги могут предусмотреть условие, когда доля умершего супруга в имуществе, нажитом во время брака с наследодателем и являющемся их совместной собственностью, не входит в состав наследства и не переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ. Проще говоря, это значит, что жена останется жить в квартире, где они жили вместе с мужем, ныне умершим. И никакие другие наследники не смогут прийти и потеснить вдову.

"Конечно, на фоне "традиционных" завещаний, которых за прошлый год было оформлено 533,2 тысячи, данные статистики по совместным завещаниям не такие впечатляющие. Однако необходимо понимать, что это достаточно новый правовой институт, который россиянам еще только предстоит освоить. Важно отметить, совместные завещания основываются прежде всего на полном доверии и взаимном согласии супругов. Иногда сложные отношения с родственниками не позволяют мужу и жене прийти к единому мнению в выражении последней воли", - отмечают в Федеральной нотариальной палате.