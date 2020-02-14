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14.02.2020 06:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Свердловской области появились судебные примирители

Текст: Наталия Швабауэр

В Свердловской области определены пять судебных примирителей. Два из них -судьи областного суда в отставке, два - арбитражного и один - из военного окружного.

-Примиритель - это новая форма альтернативного досудебного урегулирования, смесь переговорщика, медиатора и чисто судейской деятельности. Он должен изучить фактические обстоятельства дела, выяснить претензии сторон, проанализировать доказательства. Ну, и наконец, подтолкнуть стороны к примирению, выявив взаимные интересы, может быть даже за рамками конкретного дела, - поясняет Ирина Решетникова, председатель Арбитражного суда Уральского округа.

Напомним, что институт судебного примирителя был введен в России законодательно в прошлом году. Пленум Верховного суда утвердил регламент процедуры и первый список примирителей. В него включено 342 человек (не больше пяти на регион). Все они судьи в отставке.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Верховный суд утвердил список судебных примирителей

Это вызвано дисбалансом между количеством споров в судах и количеством заключаемых мировых соглашений. В 2019 году "миром" закончилось всего 2 процента дел в арбитражных судах, 0,5 процента - в судах общей юрисдикции и 0,01 процентаадминистративных. Медиативные соглашения подписываются еще реже: в арбитраже в 0,02 процента случаев, в судах общей юрисдикции - в 0,08 процента. Если перевести это в абсолютные цифры, то на 19 миллионов дел приходится всего 1200 медиативных соглашений. Из них в арбитражных судах - 11, причем все заключены на Урале, в Екатеринбурге и Перми.

По мнению Ирины Решетниковой, новая примирительная процедура будет востребована. Во-первых, она бесплатная, в отличие от медиации. Во-вторых, добровольная для сторон. В-третьих, они имеют право выбрать примирителя, а также вернуться в судебный процесс в любой момент, при этом сохранив конфиденциальность переговоров.

- Хорошо, что функцию примирителей будут выполнять судьи в отставке. Сегодня 99 процентов мировых соглашений заключается при участии судей, которые рассматривают спор. На 900 прекращенных производств по примирению сторон обжалуется лишь одно, обычно же - каждый третий акт. Но возникает вопрос: достаточно ли пяти примирителей на регионе? Только в арбитражных судах Свердловской области и Уральского округа рассматривается больше 100 тысяч дел, неговоря уже про вал в общих судах и у мировых судей, - замечает эксперт.

Власть Право Права человека Власть Работа власти Судебная система Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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