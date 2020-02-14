Россиян нет среди сошедших на берег пассажиров лайнера Diamond Princess

Россияне отсутствуют среди пассажиров пожилого возраста, которых вывезли с круизного судна Diamond Princess для дальнейшего прохождения карантина на берегу. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в посольстве РФ в Японии.

Местные власти пошли навстречу некоторым людям пожилого возраста и разрешили им покинуть корабль до окончания карантинных мероприятий.

Первую партию из одиннадцати человек на автобусе доставили в расположенную рядом со столичным мегаполисом префектуру Сайтама. На берег сошли пожилые люди в возрасте старше восьмидесяти лет, некоторые из которых имеют проблемы со здоровьем, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом COVID 19 на борту Diamond Princess составляет 218 человек. Из них как минимум восемь находятся в тяжелом состоянии. Все заболевшие были эвакуированы с лайнера и направлены в больницы. При этом на судне до сих пор остаются около 3,4 тысячи человек, в том числе 24 наших соотечественника.