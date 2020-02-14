Росстат опроверг срыв поставок планшетов для переписи из-за вируса

Угрозы срыва поставок комплектующих для сборки планшетов Всероссийской переписи населения нет, сообщил представитель Росстата.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что поставщики планшетов для переписи, которая пройдет в октябре, не могут получить нужный объем комплектующих из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. "Уже поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тыс. планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной, - пишет издание. - В худшем случае перепись с использованием планшетов может ограничиться только Центральной Россией".

По словам представителя Росстата, обучение переписчиков использованию специальных программ на планшетах должно начаться в августе. "Мы уверены, что устройства поступят к нам вовремя, и переписчики первой российской цифровой переписи будут использовать планшеты на всей территории страны", - сказал он.

Проблема с поставками комплектующих преувеличена, полагают в "Ростелекоме", который является единственным исполнителем по поставке статистикам планшетов. "Работа продолжается. От производителей сигналов о критических проблемах не было, - сообщили в компании. - Время для работы еще есть, поставки планшетов - до 1 августа".

У предстоящей переписи населения будет несколько особенностей. В частности, граждане смогут переписаться самостоятельно на портале госуслуг, а переписчики будут заносить сведения о домохозяйствах не в переписные листы, а в планшеты - таким образом, отпадет необходимость сканирования переписных листов, сведения поступят сразу в базу данных и будут быстрее обработаны статистиками.