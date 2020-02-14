Росстат опроверг срыв поставок планшетов для переписи из-за вируса

Новости

Ученый объявил об окончании зимы в столичном регионе 15:10
В Москве возбудили уголовное дело против родителей, избивавших детей 15:08
В Новороссийске инкассаторы похитили из банкоматов 160 тысяч рублей 15:08
В Югре задержали мужчину за попытку провести нефтепровод на дачу 15:06
Чем будет грозить отзыв диагностической карты автомобиля 15:05
В Петербург привезли ранее не выставлявшиеся картины Рерихов 15:04
На Ямале вертолет совершил жесткую посадку 15:00
В Крыму ФСБ изъяла 400 артефактов у украинских "черных копателей" 14:56
Владимир Мединский прочел в Петербурге лекцию об Александре III 14:43
Под Астраханью под лед провалились трое рыбаков 14:42
Анджелина Джоли сыграет невесту Франкенштейна 14:41
Ставки по ипотеке в СЗФО упали до исторического минимума 14:39
Видео: Археологи нашли таинственные письмена возрастом 15 тысяч лет 14:35
Фото: На Урале ракетчики развязали бой с диверсантами 14:35
МИД Японии поднял уровень опасности в отношении Вэньчжоу из-за коронавируса 14:31
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ 14:24
Более 20 кораблей Балтфлота вышли на морской бой 14:18
У китайского студента из Карелии не обнаружили коронавирус 14:14
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок 14:12
Следы исчезнувшей до фараонов цивилизации обнаружили в дельте Нила 14:11
Данные с "Края Света" раскрыли загадку формирования планет 14:10
Что сразу нужно сделать после покупки подержанного автомобиля 14:10
За оборот недвижимости и земли будет отвечать Росреестр 14:06
Близ Иерусалима раскопали 3000-летний храм, противоречащий Библии 14:06
Павильон России на Венецианской биеннале представили в Минкультуры 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 13:52
Рубрика: Власть

Росстат опроверг срыв поставок планшетов для переписи из-за вируса

Текст: Игорь Зубков

Угрозы срыва поставок комплектующих для сборки планшетов Всероссийской переписи населения нет, сообщил представитель Росстата.

Фото: iStock
Росстат дал первую оценку экономике РФ в 2019 году

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что поставщики планшетов для переписи, которая пройдет в октябре, не могут получить нужный объем комплектующих из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. "Уже поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тыс. планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной, - пишет издание. - В худшем случае перепись с использованием планшетов может ограничиться только Центральной Россией".

По словам представителя Росстата, обучение переписчиков использованию специальных программ на планшетах должно начаться в августе. "Мы уверены, что устройства поступят к нам вовремя, и переписчики первой российской цифровой переписи будут использовать планшеты на всей территории страны", - сказал он.

Фото: EPA
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики коронавируса

Проблема с поставками комплектующих преувеличена, полагают в "Ростелекоме", который является единственным исполнителем по поставке статистикам планшетов. "Работа продолжается. От производителей сигналов о критических проблемах не было, - сообщили в компании. - Время для работы еще есть, поставки планшетов - до 1 августа".

У предстоящей переписи населения будет несколько особенностей. В частности, граждане смогут переписаться самостоятельно на портале госуслуг, а переписчики будут заносить сведения о домохозяйствах не в переписные листы, а в планшеты - таким образом, отпадет необходимость сканирования переписных листов, сведения поступят сразу в базу данных и будут быстрее обработаны статистиками.

Власть Правительство Минэкономразвития Росстат Распространение коронавируса COVID 19 Всероссийская перепись населения 2020 года

Главное сегодня

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
РФ запросила у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг