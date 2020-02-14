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Ростех представил отечественный моноблок с высоким уровнем защиты

Текст:   Виктория Чернышева
14.02.2020,  
12:18
Фото: Пресс-служба Ростех Фото: Пресс-служба Ростех
Фото: Пресс-служба Ростех

Госкорпорация Ростех презентовала рабочие прототипы новых персональных компьютеров на специализированной выставке для федеральных служб и коммерческих компаний. ПК созданы на базе российских процессоров "Эльбрус-1С+".

Как уточнили в пресс-службе корпорации, энергоэффективные ПК предназначены для государственных и корпоративных заказчиков.

Отечественные компьютеры будут выпускаться в нескольких форматах: "все-в-одном" (моноблок), либо как отдельный системный блок в трех видах корпусов - настольном, тонком настольном и ультракомпактном. Моноблок ЭЛИК 102 получит высококачественный дисплей с тонкими рамками, интегрированную камеру и динамики, эргономичную подставку и опциональный встроенный блок бесперебойного питания.

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ПК совместимы с российскими операционными системами "Эльбрус Linux", "Альт", "Астра Linux", "Нейтрино" и офисными пакетами "МойОфис" и LibreOffice. Компьютеры можно использовать для решения как стандартных офисных задач, так и для работы инженеров, дизайнеров и прочих специалистов, с использованием высоконагруженных прикладных систем в режиме "удаленного рабочего стола".

На ПК можно установить до 16 ГБ оперативной памяти. В числе полезных опций -интегрированный в корпус источник бесперебойного питания, встроенный в клавиатуру считыватель смарт-карт, датчик вскрытия.

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Производить компьютеры будут на российских предприятиях.

- На сегодняшний день по совокупности трех факторов - отечественное происхождение, технические характеристики и цена - вычислительная техника ЭЛИК не имеет аналогов на российском рынке. Мы видим высокий интерес к ней со стороны крупных российских компаний. Только в топливно-энергетическом комплексе потребность оценивается приблизительно в 70-80 тысяч устройств. Одним из главных преимуществ устройств является гарантированное отсутствие "закладок", высокий уровень защищенности от утечек информации, кибератак и другого воздействия извне. Эта техника будет работать надежно, независимо от санкций и намерений зарубежных производителей, - пояснил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

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