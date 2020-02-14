Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов. Ранее газета "Известия" сообщила, что на форумах в даркнете появились новые объявления о продаже персональных данных клиентов Сбербанка - два "лота" с 20 тысяч и со 100 тысяч строк.
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В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения, заявили "РГ" в пресс-службе банка.
Ранее банк заявлял, что предпринял серьезные меры, чтобы избежать утечек персональных данных, в том числе ужесточил правила доступа к ним со стороны собственных сотрудников.