Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов

В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения, заявили "РГ" в пресс-службе банка.

Ранее банк заявлял, что предпринял серьезные меры, чтобы избежать утечек персональных данных, в том числе ужесточил правила доступа к ним со стороны собственных сотрудников.