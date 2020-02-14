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14.02.2020 15:35
Рубрика: В мире

В Турции раскрыли тайну захоронения известного ученого

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции Меджеп Канкал, аспирант кафедры истории Стамбульского университета Медениет, нашел надгробие профессора Мехмеда Эшрефа Эфенди, который считался одним из виднейших ученых страны своего времени.

Как рассказывает Daily Sabah, до последнего времени считалось, что могила этого профессора находится в Люлебургазе - городе, где он родился в 1841 году. При этом известно, что ему было отведено почетное захоронение, предназначенное для особых людей.

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Однако настоящее надгробие Мехмеда Эрефа Эфенди было обнаружено на главном кладбище города Гебзе в провинции Коджаэли. Два года у исследователей ушло на то, чтобы идентифицировать захоронение. Кстати, здесь же похоронена теща ученого.

Теперь археологи предполагают, что профессор умер именно в Гебзе, после посещения могилы своей тещи. Произошло это 29 марта 1923 года. Имя Мехмеда Эшрефа Эфенди в Турции широко известно. В течение многих лет в османскую эпоху он преподавал в мечетях, давал "уроки мира" в период правления султана Абдулхамида II.

Его отец, Ахмед Кемали Эфенди, также был одним из ведущих ученых страны в то время. В 1874-1875 годах Мехмед Эшреф Эфенди стал мударрисом, то есть профессором Стамбула. В течение 40 лет он преподавал в мечети Фатиха. К слову, его называли "китайским учителем".

Дело в том, что Эфенди ездил в Китай. В тот период времени это была распространенная практика. Султан Абдулхамид II направлял своих теологов в дальние страны, включая Южную Африку и Японию, "для распространения ислама в этих регионах и укрепления их связей с центром халифата".

"Мы знаем, что Мехмед Эшреф Эфенди отправился в Китай, принял участие в создании исламского университета имени Хамидие и преподавал там, - говорит Меджеп Канкал. - По этой причине некоторые источники называют его "китайским учителем", хотя на самом деле Эфенди много лет служил в Стамбуле и читал там лекции".

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