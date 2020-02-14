Через 50 лет в РФ появятся огромные территории, пригодные для освоения

Канадские ученые из университета Гуэлфа провели уникальное исследование, которое доказывает, что глобальное потепление приведет к образованию обширных территорий на севере Канады и России, пригодных для ведения сельского хозяйства. Об этом пишет phys.org.

По данным исследователей, изменение климата приведет к тому, что в течение 50-100 лет во многих областях планеты появятся территории, пригодные для ведения сельского хозяйства и выращивания, в том числе, таких культур, как пшеница, картофель, кукуруза и соя. При этом наиболее обширные новые сельхозугодья появятся в России - площадью 4,3 миллиона квадратных километров и Канаде - площадью 4,2 миллиона квадратных километров.

Исследовательская группа смоделировала перспективы выращивания основных продовольственных культур на потенциальных новых сельскохозяйственных угодьях, которые могут появиться, поскольку изменение климата меняет вегетационные периоды во всем мире.

"Районы, которые в настоящее время не пригодны для сельского хозяйства, вероятно, станут вполне подходящими в ближайшие 50-100 лет", - подвел итоги исследования адъюнкт-профессор и научный сотрудник кафедры географии, окружающей среды и геоматики (GEG) Кришна Бахадур К.С.

Однако, по мнению ученых, сдвиг границы, за которой можно вести сельское хозяйство, представляет также экологическую угрозу. В том числе, это связано с увеличением выбросов углерода и ухудшением качества воды.

"Поскольку нынешние земли становятся менее подходящими, возникнет необходимость в освоении новых рубежей, и это повлечет за собой целый ряд серьезных экологических последствий, таких как выброс беспрецедентных количеств углерода в атмосферу, что затем будет способствовать дополнительному изменению климата", - пояснил ситуацию старший научный сотрудник по проблемам изменения климата Conservation International и ведущий автор научной статьи о проведенном исследовании Ли Ханна.