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14.02.2020 10:53
Рубрика: Общество

Через 50 лет в РФ появятся огромные территории, пригодные для освоения

Текст: Юрий Гень
Фото: phys.org Фото: phys.org
Фото: phys.org

Канадские ученые из университета Гуэлфа провели уникальное исследование, которое доказывает, что глобальное потепление приведет к образованию обширных территорий на севере Канады и России, пригодных для ведения сельского хозяйства. Об этом пишет phys.org.

По данным исследователей, изменение климата приведет к тому, что в течение 50-100 лет во многих областях планеты появятся территории, пригодные для ведения сельского хозяйства и выращивания, в том числе, таких культур, как пшеница, картофель, кукуруза и соя. При этом наиболее обширные новые сельхозугодья появятся в России - площадью 4,3 миллиона квадратных километров и Канаде - площадью 4,2 миллиона квадратных километров.

Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС
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Исследовательская группа смоделировала перспективы выращивания основных продовольственных культур на потенциальных новых сельскохозяйственных угодьях, которые могут появиться, поскольку изменение климата меняет вегетационные периоды во всем мире.

"Районы, которые в настоящее время не пригодны для сельского хозяйства, вероятно, станут вполне подходящими в ближайшие 50-100 лет", - подвел итоги исследования адъюнкт-профессор и научный сотрудник кафедры географии, окружающей среды и геоматики (GEG) Кришна Бахадур К.С.

Однако, по мнению ученых, сдвиг границы, за которой можно вести сельское хозяйство, представляет также экологическую угрозу. В том числе, это связано с увеличением выбросов углерода и ухудшением качества воды.

"Поскольку нынешние земли становятся менее подходящими, возникнет необходимость в освоении новых рубежей, и это повлечет за собой целый ряд серьезных экологических последствий, таких как выброс беспрецедентных количеств углерода в атмосферу, что затем будет способствовать дополнительному изменению климата", - пояснил ситуацию старший научный сотрудник по проблемам изменения климата Conservation International и ведущий автор научной статьи о проведенном исследовании Ли Ханна.

Общество Наука

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