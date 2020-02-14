Трамп хочет запретить слушать его разговоры с другими лидерами

Президент США Дональд Трамп планирует прекратить практику прослушивания сотрудниками Белого дома его разговоров в другими лидерами. Сейчас около 25 человек вправе прослушивать разговоры первого лица - советники по национальной безопасности Белого дома, представители Госдепартамента и сотрудники разведки.

"Это то, чем они занимались на протяжении многих лет - когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают. Я могу полностью прекратить эту практику", - передает ТАСС слова главы Белого дома.

Напомним, что телефонный разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в 2019 году стал причиной инициированного демократами импичмента, расследование по которому завершилось полным оправданием президента.

Тем не менее, глава Белого дома еще в конце прошлого года сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Трампа, чтобы предотвратить утечки информации, и теперь Трамп намерен сделать свои телефонные разговоры абсолютно приватными.