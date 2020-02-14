Трамп продлил на год режим ЧП на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении еще на год с 15 февраля режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Соответствующее обращение в четверг распространила пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что режим ЧП продолжит действовать после годовщины вступления в силу. Гуманитарный кризис на южной границе и ситуация с безопасностью все еще представляют угрозу. Именно поэтому исполнительная власть предприняла такие шаги, пишет ТАСС.

По мнению Трампа, необходимы дальнейшие меры для урегулирования кризиса, сдерживания нелегальной миграции и распространения наркотиков. "В соответствии со статьей 202 закона о чрезвычайном положении я продлеваю на год режим ЧП", - говорится в обращении главы Белого дома.

Отметим, что год назад Сенат и Палата представителей конгресса США пытались отменить соответствующий режим, но не смогли преодолеть вето президента.