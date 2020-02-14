УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два сезона

Новости

Летчикам ВВС США разрешили носить тюрбаны, длинные волосы и бороды 22:50
Обнародован новый план по урегулированию конфликта на Донбассе 22:18
Министр Мантуров: Надеюсь, китайские смартфоны не подорожают 21:36
В конгрессе США раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани 21:36
Новый Skoda Rapid: названа дата начала продаж в России 21:28
Мадуро пообещал отправить главного оппозиционера страны за решетку 21:20
На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины 21:15
Создаваемая дальневосточная авиакомпания получит 20 самолетов SSJ-100 21:14
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте 20:47
Сочи закупит 150 белорусских автобусов 20:46
Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США 20:45
Арестована женщина, бросившая младенца у метро "Парк Победы" 20:45
У замглавы воронежского УГИБДД потребовали изъять недвижимость на 50 млн 20:38
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных 20:34
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым 20:18
Большинство сокращаемых работников "Крымских портов" трудоустроят 20:09
Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии 19:57
У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 19:37
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов 19:36
Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии 19:18
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 19:10
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов 18:50
Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми 18:43
В Египте арестовали британца, похлопавшего таможенника по спине 18:42
В Мурманской области сняли триллер "Кольская сверхглубокая" 18:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 22:10
Рубрика: Спорт

УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два сезона

Текст: Максим Домчев
Фото: AP / Rui Vieira Фото: AP / Rui Vieira
Фото: AP / Rui Vieira

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.

"Манчестер Сити" первым потратил миллиард евро на трансферы

Помимо отстранения от еврокубков клуб также оштрафован на 30 миллионов евро. Слушание по этому делу прошло еще 22 января.

По итогам проведенного расследования было выявлено, что "Манчестер Сити" завышал свои доходы от спонсоров в 2012-2016 годах, что позволило обойти требования финансового fair play. Так, в сезоне-2015/16 компания Etihad заплатила команде 81 млн евро, а на самом деле спонсор перечислил клубу только 9,6 млн. Остальную сумму в клубную казну внесли компании, принадлежащие владельцу "горожан" шейху Мансуру ибн Зайду Аль Нахайяну.

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте разместил заявление, в котором сообщил, что обжалует наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Если решение не будет отменено, то клуб уже точно не сыграет в еврокубках в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Сити" Спортивные организации УЕФА

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Минздрав проработает вопрос закупки лекарств для онкобольных
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Футбол
Футбол
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"
Гимнастика
Гимнастика
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии