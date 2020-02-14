УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.

Помимо отстранения от еврокубков клуб также оштрафован на 30 миллионов евро. Слушание по этому делу прошло еще 22 января.

По итогам проведенного расследования было выявлено, что "Манчестер Сити" завышал свои доходы от спонсоров в 2012-2016 годах, что позволило обойти требования финансового fair play. Так, в сезоне-2015/16 компания Etihad заплатила команде 81 млн евро, а на самом деле спонсор перечислил клубу только 9,6 млн. Остальную сумму в клубную казну внесли компании, принадлежащие владельцу "горожан" шейху Мансуру ибн Зайду Аль Нахайяну.

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте разместил заявление, в котором сообщил, что обжалует наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Если решение не будет отменено, то клуб уже точно не сыграет в еврокубках в сезонах 2020/21 и 2021/22.