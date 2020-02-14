В Бангкоке вооруженный мужчина устроил стрельбу возле университета

Полиция Бангкока разыскивает человека, который произвел не менее 20 выстрелов недалеко от расположенного в столице Таиланда Университета Чулалонгкорн. Информации о пострадавших нет.

О стрельбе рядом с учебным заведением сообщили очевидцы, пишет ТАСС, ссылаясь на газету "Кхаосод". Один из свидетелей рассказал, что вооруженный человек сначала стрелял в воздух, а затем направил оружие на пешеходов.

Правоохранительные органы оцепили район, где предположительно находится подозреваемый. Была установлена личность злоумышленника, им оказался 44-летний местный житель. Выяснилось, что он поругался с семьей прежде чем покинуть дом, вооружившись пистолетом.