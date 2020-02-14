В Египте арестовали британца, похлопавшего таможенника по спине

Англичанин находится в тюрьме в Египте по обвинению в сексуальном насилии после того, как он якобы "мягко похлопал" сотрудника аэропорта Хургады по спине, сообщает 9 News.

В пятницу судья продлил срок содержания под стражей для 51-летнего Тони Ремо Комоччо на две недели. Британец прилетел в Египет на отдых из Дубаи, где он работает по контракту и живет вместе с семьей - женой и четырьмя детьми. На таможне в аэропорту Хургады, когда он отправлялся в обратный путь, во время проверки на последнем контрольно-пропускном пункте, таможенник попросил открыть его сумку. Комоччо улыбнулся и похлопал египетского таможенника по спине.

"Тони за то, что он дружелюбно похлопал офицера по спине, грозят серьезные обвинения", - говорится на странице группы поддержки англичанина, созданной в Facebook, где объясняется его ситуация.

В четверг Комоччо был обвинен в сексуальном насилии на основании заявления таможенника о том, что британский турист якобы приставал к нему. "Этого обвинения может быть достаточно, чтобы разрушить его жизнь", - написано на странице в Facebook.

Напомним, что Египет является популярным туристическим направлением, особенно для европейских путешественников.