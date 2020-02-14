Новости

Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии 19:57
У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 19:37
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов 19:36
Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии 19:18
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 19:10
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов 18:50
Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми 18:43
В Египте арестовали британца, похлопавшего таможенника по спине 18:42
В Мурманской области сняли триллер "Кольская сверхглубокая" 18:34
Житель КБР ранил из ружья малолетнюю девочку, пытаясь разогнать собак 18:25
В московском метро мужчина погиб под поездом 18:20
В Москве гражданин КНР отдал мошенникам 10 миллионов рублей за маски 18:04
Любовные письма художников прочитали на выставке в Екатеринбурге 18:01
"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 17:59
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной 17:40
В Карелии ребенок пострадал при падении в детсаду 17:39
Фонд Инносоциум выступит партнером форума "Здоровье женщины - благополучие нации" 17:37
СК завел дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале 17:33
Пожары в Австралии помогли найти уникальное оружие 17:33
Чистая прибыль "Яндекса" упала на 75 процентов 17:19
В Карелии после смерти женщины уволили фельдшера "скорой" 17:13
Volkswagen выдал свой кроссовер за Opel 17:08
В Орле разлилась тонна серной кислоты 17:05
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина 17:02
Возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими под Тамбовом 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 18:42
Рубрика: В мире

В Египте арестовали британца, похлопавшего таможенника по спине

Текст: Андрей Васильев

Англичанин находится в тюрьме в Египте по обвинению в сексуальном насилии после того, как он якобы "мягко похлопал" сотрудника аэропорта Хургады по спине, сообщает 9 News.

В пятницу судья продлил срок содержания под стражей для 51-летнего Тони Ремо Комоччо на две недели. Британец прилетел в Египет на отдых из Дубаи, где он работает по контракту и живет вместе с семьей - женой и четырьмя детьми. На таможне в аэропорту Хургады, когда он отправлялся в обратный путь, во время проверки на последнем контрольно-пропускном пункте, таможенник попросил открыть его сумку. Комоччо улыбнулся и похлопал египетского таможенника по спине.

Фото: iStock
Власти Египта ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях

"Тони за то, что он дружелюбно похлопал офицера по спине, грозят серьезные обвинения", - говорится на странице группы поддержки англичанина, созданной в Facebook, где объясняется его ситуация.

В четверг Комоччо был обвинен в сексуальном насилии на основании заявления таможенника о том, что британский турист якобы приставал к нему. "Этого обвинения может быть достаточно, чтобы разрушить его жизнь", - написано на странице в Facebook.

Напомним, что Египет является популярным туристическим направлением, особенно для европейских путешественников.

В мире Африка Египет

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Правительство РФ разработало меры для улучшения лечения онкобольных
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США