Выставка фаянса эпохи Французской революции открылась в Историческом музее

Новая выставка в Историческом музее "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца ХVIII века", маленькая, да удаленькая. Даром, что занимает два небольших зала.

В экспозиции встретились письмо Людовика XVI из тюрьмы Тампль и письмо Марии-Антуаннеты с автографами Оноре Мирабо и Максимилиана Робеспьера… Фаянсовая посуда времен Великой Французской революции (из коллекции Татьяны Удрас и музейных собраний ГИМа и ГЦМСИР) тут представлена рядом с офортами и народными картинками, запечатлевшими этапы большого пути к Декларации прав человека и гражданина. Декларация была принята Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 года. Естественными правами человека и гражданина объявлялись свобода личности, свобода слова, свобода убеждений, право на сопротивление угнетению. "Лишь невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним являются единственными причинами общественных бедствий и пороков правительств…", - гласила Декларация.

Гравюра 1798 года с полным текстом Декларации прав человека и гражданина, вырезанная Жаком Луи Копиа по оригиналу Александра Фрагонара, представляла Декларацию в виде настенной надписи античного храма. Как мы сказали бы сейчас, ролевой моделью для граждан первой французской республики были республиканские трибуны Древнего Рима. Спрашивается, где Древний Рим и где горшки и тарелки повседневного обихода? Что общего между изящной гравюрой в духе классицизма и простодушными фаянсовыми тарелками, кувшинами и блюдами для бритья, что использовались в каждом крестьянском доме?

Выставка в Историческом музее доказывает, что общее есть. И листы гравюр (которые, можно предположить, были дороже нынешних газет), и грубоватые тарелки одинаково верно служили республике, Конституции, провозглашая верность идеалам Свободы, Равенства, Братства. И те, и другие мгновенно откликались на события дня, будь то арест Бомарше по приказу короля (автора "Женитьбы Фигаро" вынуждены были выпустить через пять дней из-за массового недовольства), рост цен параллельно с призывами к "единству нации" ("Надежды на 1790 год"), арест Людовика XVI в Варенне 22 июня 1791 года или его казнь на площади Революции…

Надо сказать, что фаянсовая расписная посуда выпускалась на юге Франции, в мануфактурах в Невере задолго до революции. Первые мануфактуры, выпускавшие керамику, появились еще в конце XVII века. К 1760 году их насчитывалось уже двенадцать. Французские мастера, которые, к слову, ориентировались на итальянскую майолику, изготавливали посуду из цветной глины, покрывали их белой непрозрачной эмалью. Выбор цветов был невелик: коричневый, синий, зеленый и желтый - всего четыре. Сама технология производства и росписи по необожженной эмали предполагали простую, грубоватую манеру живописи, характерную для произведений народного творчества.

Революция внесла разнообразие в сюжеты, украшавшие блюдечки и блюда. Чего стоит карикатура, изображающая сладкую парочку привилегированных сословий Франции: дворянина и епископа. "Несчастье нас объединяет", - гласит надпись на этой тарелочке. С ней перекликается гравюра, выпущенная к "ночи чудес", когда в ночь с 4 на 5 августа 1789 был отменен крупнейший налог - церковная десятина. "Я потерял все свои бенефиции, ничто не сравнится с моей болью", - жалуется герой, восседая на перине во время вынужденного переезда в более скромные пенаты. И грубый фаянс, и "народные картинки" были равно доходчивыми и эффективными медиа.

Общим у них был и лаконичный внятный язык эмблем. Среди самых популярных эмблем - галльский петушок (символ бдительности и отваги!) на пушке, а также эмблемы единства трех сословий. Дворянство символизировала шпага, духовенство - епископский посох или распятие, сноп пшеницы или лопата с мотыгой - третье сословие. Среди неожиданностей - изображение дерева, на верхушку которого нахлобучен фригийский колпак, а вокруг ствола повязан триколор. А рядом порхают птички и бабочки. Нет, это не рисунки предков наших луговых мари, прославленных в фильме Алексеем Федорченко. Это просто Дерево свободы. В 1790-х годах почти в каждом городе и деревне Франции было свое Дерево свободы - дубок, который высаживали, поливали, украшали, берегли…

Другим модным сюжетом, вроде бы не имевшим отношение к революции, были полеты на воздушных шарах. Вообще-то маркиз Франсуа Лоран д'Арланд и Жан Франсуа Пилатр де Розье совершили первый в мире управляемый полет на воздушном шаре братьев Монгольфье задолго до революции - 21 ноября 1783 года. Но этот захватывающий дух подъем на высоту 915 метров был сродни надеждам революции, ее вере в возможности человека. В конце концов полет на воздушном шаре тоже требовал отваги. Судя по экспонатам на выставке, изображения воздухоплавателей и воздушных шаров были востребованы, похоже, не менее, чем галльский петух на пушке.

Тарелочки с революционной тематикой приобретали в основном крестьяне, ремесленники, рабочие. Словом, те, кого относили к третьему сословию. Блюда служили украшению дома: их расставляли на полках, развешивали на стенах… Отчасти поэтому они хорошо сохранились. И даже получили особое название "патриотический фаянс". Этот термин ввел в оборот писатель и искусствовед Жюль Франсуа Феликс Юссон, известный как Шанфлёри.

Патриотический фаянс выглядит предком нашего агитфарфора 1920-х годов. Правда, в отличие от французского собрата, советский агитационный фарфор начинал путь в жизнь, можно сказать, по-царски: для него использовали чистые фарфоровые заготовки (или "белье") Императорского фарфорового завода.