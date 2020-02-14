В Петербурге благотворители начали сбор вещей бывших мужей и жен

В Петербурге в одном из торговых центров в микрорайоне Охта, благотворители объявили сбор вещей бывших, которые остаются у их экс-половинок после расставания.

Как сообщили "РГ" в общественной организации "Спасибо", которая организовала данную акцию, идея в том, чтобы помочь людям освободиться от материального груза, который остался после расставания.

Акция проходит под слоганом "Пусть хоть вещи будут полезны".

Принимаются любые вещи в хорошем состоянии. Часть из собранных вещей будет роздана нуждающимся, оставшееся отправится на продажу в благотворительный магазин одежды.

Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс. Так, сразу после объявления акции, к организаторам стали обращаться девушки, желающие отдать мягкие игрушки.

Это стало неожиданным для организаторов, тем не менее, они разъяснили: игрушки в хорошем состоянии сдавать тоже можно.

Многие пользователи стали делиться воспоминаниями о том, какие вещи у них оставались после расставания. Так, выяснилось, что у многих на память остаются украшения и диски с компьютерными играми, а также предметы мебели. С такими вещами люди расставаться не готовы.

Многие мужчины отметили, что после расставания девушки забирали всю свою одежду и обувь. А девушки, наоборот, признались, что бывшие часто оставляли свою одежду. Девушки хранят эти вещи или или выкидывают в мусорный контейнер.

Идея петербургских благотворителей пришлась по вкусу представителям общественных организаций из многих городов. Так, организовать сбор вещей бывших возлюбленных уже захотели в Архангельске.