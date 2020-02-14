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14.02.2020,  
10:48
Текст:  Олег Корякин

В России реализуются несколько десятков гиперзвуковых проектов

В России одновременно ведется несколько десятков проектов по гиперзвуковому вооружению.
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что одним из перспективных направлений для компании является гиперзвук.

"Мы объединяем усилия ВПК "НПО машиностроения", ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и многих организаций. Эта тема объединяет несколько десятков проектов", - цитирует его РИА Новости.

Борис Обносов подчеркнул, что сейчас разработчикам важно сконцентрировать свои усилия. Он предположил, что в ближайшее время будет поставлена задача создать межведомственный центр по развитию гиперзвука.

Напомним, что 13 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что "ядерный статус не вечен". В будущем ядерное оружие может утратить свою эффективность. Именно на это нацелены западные системы ПРО. Однако после появления в России гиперзвукового оружия все эти попытки стали бессмысленными.

Фото: ТАСС
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В конце декабря 2019 года на боевое дежурство первый полк с ракетными комплексами "Авангард". Это гиперзвуковой крылатый блок обнуляет возможности всех современных систем ПРО.

Опытно-боевую эксплуатацию проходит гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". Ракетой, способной разгонятся до 2,3 Маха, вооружили перехватчик МиГ-31К.

Успешно проходят испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".

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