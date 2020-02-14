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В Россию пришел новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
14.02.2020,  
11:52
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung официально объявила о старте российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, заключенного в корпус-ракушку и оснащенного гибким складным экраном. Стоимость новинки составляет 119990 рублей.

Внешне Galaxy Z Flip напоминает пудреницу или небольшой бумажник, в раскрытом виде размер диагонали дисплея составляет 6,7 дюйма, разрешение - 2536x1080 пикселей. На внешней стороне корпуса расположен еще один дисплей с диагональю 1,1 дюйма для уведомлений о звонках, сообщениях и так далее.

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Смартфон может раскладываться и фиксироваться в нескольких положениях. Когда он зафиксирован в среднем положении, экран автоматически делится на две части - можно просматривать контент на верхней части, а управлять им на нижней. Например, при работе с YouTube в верхнюю часть можно вывести ролик, а в нижнюю - комментарии.

Фото: Samsung

Galaxy Z Flip оборудован двойной основной камерой на 12 Мп и фронталкой на 10 Мп, врезанной в экран.

Объем памяти составляет 8/256 Гб, емкость аккумулятора - 3300 мАч, имеется поддержка NFC, беспровродная зарядка, в том числе реверсивная. Смартфон работает на Android 10.

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