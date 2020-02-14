В США выразили опасения по поводу утраты действенности своих санкций

Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность. Такие опасения озвучил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд, выступая в Вашингтоне на конференции по ядерному сдерживанию.

Говоря о рычагах воздействия Соединенных Штатов в сфере ядерного нераспространения, Хогланд заявил о реальном риске того, что инструмент, который США по нарастающей использовали, чтобы влиять на оппонентов и даже друзей, "может быть не таким действенным, как ранее, через пять или двадцать лет", пишет РИА Новости.

По его словам, эффективность санкций связана прежде всего с тем, что более 90% всех транзакций в мире так или иначе задействуют американскую финансовую систему и тесно привязаны к доллару США. И в ближайшем будущем это никуда не денется, отметил Хогланд. "Но мы применяем это для наказания за все: от хакерства до использования оружия массового поражения. И нашим оппонентам это действительно не нравится", - отметил чиновник.

Своим слова он подтвердил данными о том, что попавшие под санкции страны стараются выйти из сферы влияния доллара. Особо он обратил внимание на торговые отношения России и Китая. По его словам, в 2014 году только 2% торговли производилось в юанях, в 2017 году - уже 9%, аналогично в рублях зафиксирован рост с 9% до 15%.

Хогланд также напомнил, что Банк Китая создал специальные счета для расчетов с Пакистаном в обход американской финансовой системы, а Россия попыталась заместить SWIFT и не потерпела неудачу в этом. "Это тренды, которых мы должны остерегаться", - подчеркнул чиновник.