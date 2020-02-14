В Турции обанкротилась авиакомпания Atlas Global

Из-за финансовых проблем, связанных с переездом в новый аэропорт Стамбула, турецкая авиакомпания Atlas Global прекращает свою деятельность.

Полеты приостановлены, сотрудникам сообщили, что они могут больше не приходить на работу, пишет газета Dailysabah. Перевозчик уже прерывал выполнение рейсов с 27 ноября по 21 декабря прошлого года. В парке Atlas Global 18 самолетов.

До 26 ноября она летала в аэропорты Европы, России, Казахстана, Германии и ОАЭ. В ближайшее время компания объявит о банкротстве.