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14.02.2020 00:40
Рубрика: В мире

В Турции обанкротилась авиакомпания Atlas Global

Из-за финансовых проблем, связанных с переездом в новый аэропорт Стамбула, турецкая авиакомпания Atlas Global прекращает свою деятельность.
Компания Air Italy объявила о своей ликвидации

Полеты приостановлены, сотрудникам сообщили, что они могут больше не приходить на работу, пишет газета Dailysabah. Перевозчик уже прерывал выполнение рейсов с 27 ноября по 21 декабря прошлого года. В парке Atlas Global 18 самолетов.

До 26 ноября она летала в аэропорты Европы, России, Казахстана, Германии и ОАЭ. В ближайшее время компания объявит о банкротстве.

В мире Ближний Восток Турция

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