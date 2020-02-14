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14.02.2020 09:07
Рубрика: Общество

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Текст: Андрей Васильев

Главный консультант Всемирной организации здравоохранения предупредил, что две трети мира могут заразиться коронавирусом COVID-19. По оценкам ученого-инфекциониста Айра Лонгини, заболевание может распространиться на миллиарды людей, сообщает Bloomberg. Выводы ученого основываются на оценке масштабов и темпов распространения вируса.

Фото: Reuters
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И хотя карантин может замедлить распространение болезни, коронавирус, возможно, заразил слишком много людей в Китае, отметил ученый. "Изоляция и карантин практически не останавливают этот вирус", - сказал доктор Лонгини, добавив, что каждый носитель коронавируса обычно заражает двух или трех других людей.

А поскольку болезнь часто проявляется очень легкими симптомами, ее носители на данном этапе не диагностируются, пока вирус уже не будет передан другим лицам. По словам Лонгини, отсутствие быстрых тестов и относительная легкость заражения инфекцией у некоторых людей также затрудняет отслеживание распространения вируса.

По состоянию на пятницу в мире зафиксировано около 60 тысяч подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В результате заболевания умерли 1371 человек. Подавляющее число погибших является жителями провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована болезнь. В больницах в этой провинции находятся более 33 тысяч пациентов, выписан 3441 человек.

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Эксперты ВОЗ предупреждают, что поиск вакцины от этой болезни может занять более года. Следующие несколько недель могут предоставить больше информации экспертам о том, насколько легко болезнь будет распространяться за пределы Китая, особенно если будут приняты дополнительные меры для борьбы с вирусом. Эксперты, делая такие неутешительные прогнозы, по их словам, пытаются привлечь внимание правительств ведущих стран к тому, насколько серьезна нынешняя вспышка заболевания. Нил Фергюсон, исследователь из Королевского колледжа Лондона, подсчитал, что в Китае каждый день могут заразиться до 50 тысяч человек. Габриэль Леунг, профессор общественного здравоохранения в Университете Гонконга, также сказал, что почти две трети мира могут заразиться вирусом, если его не остановить.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков сообщила об успешно примененной китайскими врачами методики переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 зараженным им пациентам.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID 19

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