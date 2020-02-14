Вашингтон отсрочил введение санкций против Huawei

Вашингтон еще на полтора месяца отложил введений санкций в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

"Правительство приняло решение продлить до 1 апреля лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять в КНР продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США", - говорится в сообщении министерства торговли.

Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.

Минторг США внес компанию в черный список, запретив ей использовать технологии американских производителей. Без лицензии Huawei не может вести дела с бизнесом США, напоминает РИА Новости.