Новости

Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии 19:57
У Renault появится новый бюджетный электромобиль в Европе 19:37
Инфицированных коронавирусом в Китае будут выявлять при помощи телефонов 19:36
Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии 19:18
Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса 19:10
Суд обязал Кержакова выплатить бывшей жене 5 млн за неуплату алиментов 18:50
Суд решил оставить под арестом экс-главу МВД по Республике Коми 18:43
В Египте арестовали британца, похлопавшего таможенника по спине 18:42
В Мурманской области сняли триллер "Кольская сверхглубокая" 18:34
Житель КБР ранил из ружья малолетнюю девочку, пытаясь разогнать собак 18:25
В московском метро мужчина погиб под поездом 18:20
В Москве гражданин КНР отдал мошенникам 10 миллионов рублей за маски 18:04
Любовные письма художников прочитали на выставке в Екатеринбурге 18:01
"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 17:59
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной 17:40
В Карелии ребенок пострадал при падении в детсаду 17:39
Фонд Инносоциум выступит партнером форума "Здоровье женщины - благополучие нации" 17:37
СК завел дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале 17:33
Пожары в Австралии помогли найти уникальное оружие 17:33
Чистая прибыль "Яндекса" упала на 75 процентов 17:19
В Карелии после смерти женщины уволили фельдшера "скорой" 17:13
Volkswagen выдал свой кроссовер за Opel 17:08
В Орле разлилась тонна серной кислоты 17:05
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина 17:02
Возбуждено дело по факту ДТП с шестью погибшими под Тамбовом 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 19:18
Рубрика: Общество

Генетики нашли гигантские вирусы, способные заражать бактерии

Текст: Лариса Ионова

Ученые Калифорнийского университета в Беркли обнаружили ранее неизвестные гигантские вирусы, способные заражать бактерии.

Они изучили огромную базу данных ДНК из самых различных сред. Среди них были, к примеру, горячие источники Тибета, южноафриканский биореактор, воздух больничных палат, вода из океана, озера и земля из самых глубин. И там обнаружили невиданные раньше вирусы - бактериофаги, которые охотятся на одноклеточных бактерий.

Фото: EPA
Ученые раскрыли геном нового коронавируса

Определена 351 разновидность, каждая из которых имеет геном из 735 тысяч пар нуклеотидных образований, что в несколько раз превышает геном стандартных вирусов. Самый крупный бактериофаг имел геном длиной 735 000 пар оснований, почти в 15 раз больше, чем у среднего фага.

По оценкам ученых, вирусы-бактериофаги имеют сложную структуру, что делает их схожими с самостоятельными живыми организмами. Возможно, что они представляют собой нечто между традиционными вирусами и живыми организмами.

"Эти вирусы бактерий являются частью биологии, реплицирующих сущностей, о которых мы знаем очень мало, - заявила изданию EurekAlert! профессор университета Джилл Банфилд. - Эти огромные фаги перекрывают пропасть между неживыми бактериофагами и бактериями".

Крупные бактериофаги - поглотители бактерий - в своей ДНК несут многочисленные гены, в том числе обнаруженные в бактериях, и используют эти гены против своих бактериальных хозяев. Эту способность исследователи хотят обратить в пользу человека и надеются теперь выявить резистентность бактерий к антибиотикам. Дело в том, что бактериофаги имеют способность перемещать гены, отвечающие за устойчивость к антибиотикам, между собой. Чем больше геном вируса, тем больше возможностей он имеет.

Фото: pixabay.com
Обнаружены антибиотики с уникальным механизмом уничтожения бактерий

Таким образом для борьбы с нежелательными бактериями в организме человека определенные гены можно доставлять с помощью бактериофагов. А поскольку фаги встречаются везде, где живут бактерии, включая микробиом кишечника человека, они могут нести повреждающие гены в бактерии, которые колонизируют человека.

"В этих огромных фагах есть большой потенциал для поиска новых инструментов для геномной инженерии", - уверены ученые. - "Многие из найденных нами генов неизвестны, они не имеют предполагаемой функции и могут быть источником новых белков для промышленного, медицинского или сельскохозяйственного применения".

Общество Наука

Главное сегодня

Путин помиловал трех граждан России
Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Правительство РФ разработало меры для улучшения лечения онкобольных
Сбербанк опроверг новую утечку данных своих клиентов
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам