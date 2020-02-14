Врачи КНР сообщили об эффективном способе лечения зараженных коронавирусом

Глава больницы в Ухане Чжан Динюй заявил на пресс-конференции о новом эффективном методе лечения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. Медики применяют переливание плазмы переболевших новым вирусом.

По данным экспертов, в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Китайские врачи утверждают, что данный метод уже доказал свою эффективность при лечении зараженных пациентов, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство Синьхуа. По данным китайской газеты Global Times, с помощью переливания плазмы уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.

Между тем, по последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 1488, выздоровели почти семь тысяч, количество зараженных достигло 64 тысяч человек. За пределами КНР заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.